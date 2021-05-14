Ильхам Алиев спросил у удинов: «Это албанский крест?»

Как сообщает АзерТАдж, главу государства проинформировали о ходе проведенных работ. Агентство также приводит диалог с главой государства.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района.

- Изменен потолок, пол церкви. Нижняя часть церкви была построена в XII веке, также можно увидеть ее развалины. Мы восстановили некоторые из них. Строительство второй части было продолжено и возобновлено в 1898 году.

Президент Ильхам Алиев: Была в разрушенном состоянии?

-Она был в очень плохом состоянии. Во время реставрации работы велись в соответствии с афинской архитектурой. И внутренняя, и внешняя планировки не были повреждены. Мы постарались использовать строительные материалы, которые изначально использовались при строительстве.

Президент Ильхам Алиев: То есть в то время она был построена из этих кирпичей?

- Да, она была построена в 1898 году. Мы заменили около 50 процентов этих кирпичей, но использовали старые кирпичи.

Президент Ильхам Алиев: Лейла говорила мне, что во время ее пребывания здесь был поднят вопрос об этой церкви. Как только она прибыла в Баку, сразу же подняла этот вопрос, после чего был дан старт восстановительным работам. Как вы знаете, открытие этой церкви состоялось во время Второй Карабахской войны.

- Наш мудрый президент, Лейла ханум не только ваша дочь, она и наша дочь, дочь удинского народа. Одной нашей просьбой она подарила нам эту церковь. Несмотря на пандемию, 44-дневную войну, восстановительные работы здесь не остановились ни на один день. Здесь работали представители девяти народов. Большое спасибо. Выражаем благодарность.

Президент Ильхам Алиев: У удинского народа очень большое историческое наследие. Сейчас вы ходите и молитесь как на территории Габалинского района, так и на освобожденных территориях и в Худавенге, и в Агоглане. Там есть и другие храмы, относящиеся к удинскому народу. Большая их часть находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Мы их тоже восстановим. Вы также посетите эти церкви. Вы были в Худавенге несколько раз.

Президент Ильхам Алиев: Церковь в селе Киш, кажется, меньше этой.

- Она очень маленькая, это первая церковь. Господин президент, мы восстановили церковь в соответствии с албанской, ортодоксальной концепцией. Армяне присвоили ее. Обычно у армян в Григорианской церкви алтарьная часть бывает повыше. А у албанцев она состоит из трех ступеней. Это ключевой элемент в архитектуре.

Президент Ильхам Алиев: Это албанский крест?

- Да, они зацементировали и алтарь. Они закрыли все узоры с внешней стороны. В целом, Албанская церковь отличается от армянской. Символы тоже разные.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что в XIX веке они хотели присвоить все албанское историческое наследие.

- Пытались.

- Президент Ильхам Алиев: Да они отняли у вас.

- Нас хотели арменизировать, хотели арменизировать весь этнос.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что это была их цель.

- Да, старались, чтобы мы растворились.

Президент Ильхам Алиев: Да, я знаю.

- Господин Президент, покажу вам очень интересный фрагмент, найденные здесь рукописи - это албанский алфавит, переведенный самыми известными в мире лингвистами.

Президент Ильхам Алиев: Это?

- Да, вы видите, очень интересно, ведь на основе удинского языка их перевели на 9 языков. Это свидетельствует о том, что у албанцев был свой алфавит, даже до появления армянской церкви. Это было подтверждено известными европейскими учеными. Каждая страница является оригиналом. Я сам был на Синайском полуострове и видел это.

Президент Ильхам Алиев: Этот алфавит нужно пропагандировать и изучать.

- Ученые перевели эту книгу с оригинала на 9 языков.

Президент Ильхам Алиев: Займитесь этим, пусть будут изданы книги на этом алфавите, и пусть дети изучают этот алфавит, чтобы мы восстановили его.

- Господин Президент, наша Священная книга впервые переведена на наш язык, мы дарим ее вам. Это первый раз, мы ее еще не презентовали.

Президент Ильхам Алиев: На албанском языке?

- Да, мы сами переводили. Сам Рафик муаллим переводил ее. Мы использовали здесь 49 букв.

Президент Ильхам Алиев: 49 букв?

- В древнем 52 буквы. Но мы сделали 49, чтобы язык был адаптирован для работы на компьютере. Здесь в наших школах до 4-го класса проводится урок родного языка.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо, пусть живет и албанский язык, все удины должны его знать.

- Удины все знают, и особенно хорошо знают азербайджанский язык.

Президент Ильхам Алиев: Это само собой, азербайджанский язык является государственным. Однако албанский язык должен широко использоваться не только в быту, но и широко среди удинов.