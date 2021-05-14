Гудрат Гасангулиев: «США плюнули на свои же принципы»

«Подобного типа заявления носят безответственный и провокационный характер. Я уже говорил, что не только мы, но и весь мир будет часто сталкиваться с подобными заявлениями пожилого проармянского президента США Байдена, а также неподготовленной и проармянской Камалы Харрис. Речь идет не только об этих людях. В целом США не могут проводить внешнюю политику в мире, основанную на международном праве и справедливости. В противном случае, мы бы жили в бесконфликтном, бескровном мире. Не было бы ни 44-дневной войны, ни гибели тысяч молодых людей, ни заявления США, которые выходят за рамки всех этических рамок. Об этом в интервью местным журналистам заявил председатель Партии единого народного фронта Азербайджана, депутат Гудрат Гасангулиев, комментируя заявление Госдепа США по ситуации на границе Азербайджана и Армении.

«В годы первой Карабахской войны, официальные лица США ради голосов и денег армянской диаспоры проигнорировали воззвание нашего народа, который столкнулся с геноцидом в Ходжалы и оккупацией территорий.

Они даже не оказали достаточную гуманитарную помощь миллиону азербайджанских беженцев, которые были изгнаны со своих земель, из своих домов. Некоторые из беженцев все еще живут в ужасных условиях. Напротив, они во главе с Байденом добились внесения 907-й поправки, введения санкций против Азербайджана и расширения оккупации.

Для сохранения лица перед международным сообществом на фоне продолжающейся оккупации со стороны Армении они лицемерно приняли четыре резолюции Совбеза ООН, осуждающие оккупацию азербайджанских территорий, но не потребовали от Армении вывести войска. После каждого решения Совбеза ООН армяне оккупировали наш очередной район. США плюнули на свои же пропагандируемые принципы и всегда оказывали финансовую помощь сепаратистскому режиму в Карабахе. Вот и вся суть политики США. Подобной политикой США нанесли большой урон демократии и верховенству закона в мире», - сказал он.

Гудрат Гасангулиев также прокомментировал заявления ряда политических эмигрантов, которые выступили с обвинениями в адрес Азербайджана.

«Эти люди в свое время нанесли большой ущерб Азербайджану. Азербайджанское государство должно восстановить свои границы. Кто бы что ни говорил. Если мы хотим, чтобы эти государства, выступающие с проармянской позиции, хвалили нас, то мы должны отдать земли Армении. Если мы хотим свои земли, то должны сопротивляться и не склонять голову под внешним давлением», - сказал депутат.