Самолет ВВС США пролетел над Израилем

Над северной частью Израиля пролетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США, который обычно ведет наблюдение у сирийского побережья. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Также сообщается, что Америка собирает новую информацию о текущей ситуации в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске нескольких десятков ракет в направлении Тель-Авива. Ракеты были запущены в качестве ответа на последние жертвы, а также как реакция на обстрел лагеря беженцев, где погибли 10 человек, 8 из которых — несовершеннолетние.