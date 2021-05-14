Нетаньяху провел переговоры с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, на которых рассказал о последующих шагах Израиля в разрешении конфликта с сектором Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять», — указано в заявлении канцелярии.

По словам Нетаньяху, Израиль «делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту».