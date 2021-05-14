В мире за сутки выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 161,51 млн, увеличившись за сутки более чем на 677 тыс. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 12,9 тыс., превысив 3,35 млн, передает ТАСС.

По состоянию на 17:02 (GMT+4) 15 мая в ВОЗ поступила информация о 161 513 458 инфицированных и 3 352 109 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 677 387, летальных исходов - на 12 936.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более половины случаев заражения за минувшие 24 часа пришлось на регион Юго-Восточной Азии (345 180), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (203 174), на третьем - Европа (81 624).