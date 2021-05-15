Египет начал расширять Суэцкий канал

Администрация Суэцкого канала объявила в субботу, 15 мая, о начале работ по расширению и углублению русла транспортной артерии, соединяющей Средиземное и Красное моря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Усаму Рабиа.

По его словам, расширение и углубление Суэцкого канала позволит сделать его полностью двусторонним, что повысит пропускную способность. Основные работы ведутся южнее Большого и Малого соленых озер, в районе южного входа в навигационный курс канала. Именно на этом участке канала 23 марта сел на мель танкер Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал на шесть дней.

«Проект развития будет реализован в несколько этапов. Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малым Горьким озерами», — рассказал Рабиа.