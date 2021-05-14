Китай «закрывает» Эверест из-за опасений распространения коронавируса

Власти Китая решили отозвать ранее выданные разрешения на восхождение на Эверест со стороны Тибета (с китайской стороны), пишет русская служба ВВС.

Причиной отзыва разрешений стали опасения, что те, кто поднимается с непальской стороны, могут быть носителями коронавируса. Ранее речь шла об установке некой разделительной линии на вершине высочайшей точки планеты, чтобы отделить тех, кто поднимается со стороны Тибета, от восходителей со стороны Непала, переживающего сейчас всплеск числа заражений коронавирусом.

Только за минувшие выходные из базового лагеря Эвереста были эвакуированы более 30 человек с подозрением на ковид.