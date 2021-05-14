Обнародованы подробности спецоперации ЦРУ по ликвидации генерала Сулеймани: взяли под контроль 3 телефона

В окружение генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, убитого в начале января 2020 года в результате удара США, внедрили мобильный телефон с установленным шпионским программным обеспечением, но это дало только временный эффект, пишут западные СМИ со ссылкой на доклад американской разведки.

Аппараты часто меняли, в связи с чем этих мер оказалось недостаточно. За шесть часов до приземления самолета Сулеймани в Багдаде американцам передали номера трех мобильных телефонов, которыми пользовался генерал. Согласно докладу, специалисты ЦРУ взяли их на контроль.

Восточную часть города якобы закрыли для проведения учений, тогда как на земле работали три группы снайперов «Дельта». Оперативные данные собирали специалисты одного из наиболее секретных подразделений. Идентификацию Сулеймани после приземления самолета произвели переодетые в сотрудников аэропорта оперативники союзного США курдского спецподразделения.

Отмечается, что в это время в небе над Багдадом дежурили БПЛА MQ-9 Reaper. После получения команды ракеты ударили по внедорожнику, в котором ехали Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Второй автомобиль увеличил скорость, но также был поражен снайпером.

Сулеймани погиб в иракском Багдаде 3 января 2020 года при ракетном обстреле со стороны США. Вместе с генералом были убиты несколько сопровождавших его офицеров и Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично бывшим президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать Майк Помпео, занимавший на тот момент пост госсекретаря. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.