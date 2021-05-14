Китайский аппарат осуществил успешную посадку на поверхность Марса

Первый китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» («Вопросы к небу»), запущенный с острова Хайнань в июле прошлого года, осуществил успешную посадку на поверхность Марса. Только американцам до сих пор удавалось осуществить высадку на Марс, передает русская служба ВВС.

Аппарат «Тяньвэнь-1» совершил посадку в предварительно выбранном районе в южной части равнины Утопия в северном полушарии Марса. С помощью марсохода планируется исследовать геологию этого района.

«Тяньвэнь-1» состоит из орбитального модуля, посадочной платформы и марсохода.

В конце февраля зонд вышел на орбиту и более двух месяцев выбирал подходящее место посадки, пишет Синьхуа. Кроме того, он фотографировал поверхность планеты.

Марсоход «Чжучжун», названный в честь китайского бога огня, теперь должен обследовать место посадки, прежде чем покинуть платформу.