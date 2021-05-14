Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:22

Уже третий десяток лет, как Туркменистан ищет пути для экспорта своего газа в Европу. Разрабатываются разные проекты, но каждый раз камнем преткновения на пути реализации экспорта является прокладка газопровода по дну Каспийского моря, что вызывает много нареканий – от экологических и финансовых до несогласия соседних государств. Но сегодня у Ашхабада появился реальный шанс осуществить свою мечту без Транскаспия, но опять… с участием Азербайджана. В Ашхабаде завершил свою работу двухдневный Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана, на котором принял участие президент Гурбангулы Бердымухамедов. Внимание всех присутствующих привлекло выступление зампредседателя госконцерна «Туркменгаз» Гуванча Агаджанова. Он сделал заявление, которого все давно ждали: освоение Туркменией и Азербайджаном месторождения Достлуг («Дружба») в Каспийском море позволит экспортировать природный газ в западном направлении.

Да, благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран в начале текущего года транспортировка туркменской доли газа с месторождения стала возможной и без Транскаспийского газопровода. Ее можно будет без особых осложнений осуществлять по действующей инфраструктуре в азербайджанском секторе Каспия. В принципе, весь добываемый газ с «Достлуг» (и туркменский, и азербайджанский) должен транспортироваться по одной трубе, которая выведет его в Южный газовый коридор (ЮГК) и далее в Европу. Ашхабаду же придется платить лишь за транзит своего газа. На этом важном факторе остановил свое внимание и президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, отметивший огромный потенциал для развития сотрудничества между Туркменистаном и SOCAR. В частности, новые возможности в развитии сотрудничества представляет уже полностью введенный в строй ЮГК. Именно этот коридор протяженностью 3 500 км и инвестиционной стоимостью порядка 33 млрд долларов соединил Каспийский регион с Юго-Восточной Европой. Благодаря ему впервые Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейские рынки, осуществляя большой вклад в энергетическую безопасность Европы и охрану окружающей среды. Сегодня SOCAR является основным поставщиком газа в Грузию, успешно поставляет газ в Турцию. В братскую страну уже поставлено около 82 млрд кубометров газа с месторождения «Шахдениз», в том числе свыше 12 млрд кубометров, начиная с 30 июня 2018 года, когда была введена в строй первая очередь расширенного «Южного газового коридора». Компания начала активно торговать газом в Европе и осуществляет поставки в Грецию, Болгарию и Италию, поставляя сегодня рекордные 26 млн кубометров газа в сутки. И может оказать действенную помощь Туркменистану, которому никак не удается выйти на западный рынок.