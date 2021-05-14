ВВС США разместят в Японии высотные беспилотники Triton

ВВС США приняли решение впервые разместить на территории Японии два высотных беспилотных летательных аппарата (БЛА) MQ-4C Triton, пишет ТАСС.

Отмечается, что дроны на протяжении пяти месяцев будут находиться на базе американских ВВС Мисава на севере главного японского острова Хонсю. В связи с этим Минобороны Японии рассчитывает, что дроны позволят усилить наблюдение за происходящим на море в условиях растущей активности соседних государств.

Особую обеспокоенность Японии в последнее время вызывает активность сторожевиков КНР в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином.