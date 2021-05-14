Израиль нанес удар по дому военного лидера ХАМАС

В ходе ударов по целям движения ХАМАС в секторе Газа израильские военные атаковали дом Йехьи Синвара, который с 2017 года возглавляет политическое и военное крыло ХАМАС в секторе, сообщает Интерфакс со ссылкой на подконтрольные движению СМИ.

О его судьбе не сообщается.

Палестинское движение ХАМАС в ночь на воскресенье предприняло обстрел Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии. Как сообщает издание The Times of Israel, в ночь на воскресенье пять ракет были перехвачены системой противоракетной обороны "Железный купол" над южным городом Беэр-Шева, еще семь упали на открытой местности. В ответ на пуски ракет Израиль продолжил наносить удары по объектам в секторе Газа.

Самолёты Военно-воздушных сил Израиля в ночь на воскресенье "наносят очередную серию массированных ударов по сектору Газа", передаёт The Times of Israel. Газета, ссылаясь на данные палестинских СМИ, сообщает, что "в последние часы по сектору было нанесено более 100 ударов.