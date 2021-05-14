МИД: «Азербайджан восстанавливает свои международно признанные границы»

«Эти утверждения совершенно безосновательны. МИД Азербайджана, распространив по этому поводу заявление, прояснил ситуацию в связи с напряженностью на границе между Арменией и Азербайджаном. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что первопричина пограничных проблем — это незаконная оккупация территорий Азербайджана Арменией до ноября 2020 года. Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан восстанавливает только свои международно признанные границы.

Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя претензии Армении по поводу последней напряженности на азербайджано-армянской границе, а также утверждения Армении о том, что Азербайджан якобы нарушил «суверенную территорию» Армении.

Как уже указывалось в наших официальных заявлениях, в связи с улучшением погодных условий в освобожденных районах Азербайджана, граничащих с Арменией, Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ, осуществляемую в рамках своей территориальной целостности. Этот процесс осуществляется на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, которая есть у обеих сторон.

Мы всегда уважаем суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ. Несомненно, взаимное уважение этих принципов, построение на этой основе добрососедских отношений и благонамеренный запуск процесса делимитации/демаркации границ - единственный способ решить любые споры, которые могут возникнуть. Армения и Азербайджан только что вышли из войны, поэтому успешная демаркация и делимитация границ играют ключевую роль в обеспечении мира и безопасности.

Я также хотела бы подчеркнуть, что в последние месяцы между сторонами были разногласия по вопросам границ, все были решены путем переговоров между сторонами трехстороннего заявления. Мы считаем, что такие разногласия следует решать политическими и дипломатическими средствами», - сказала Абдуллаева.

Комментируя реакцию некоторых членов международного сообщества на недавнюю пограничную напряженность, Абдуллаева отметила, что демаркация и делимитация границ - это двусторонний вопрос, очень сложный и технический процесс.

«Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран ситуацией в регионе, направленную на снятие напряженности. Мы считаем, что все фундаментальные причины и проблемы должны быть тщательно исследованы, прежде чем делать какие-либо заявления по столь чувствительному вопросу.

Как известно, как только возникла напряженность на границе, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. В настоящее время принимаются соответствующие меры для нормализации ситуации.

К сожалению, этот технический вопрос был преувеличен провокационными заявлениями и клеветнической кампанией против Азербайджана. Такой деструктивный подход служит только увеличению напряженности. Понятно, что неадекватная реакция и провокационные заявления Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос в качестве политического инструмента неприемлемы. Еще раз хотелось бы сказать, что Азербайджан полностью привержен миру, безопасности и региональному сотрудничеству, основанному на уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

Мы рекомендуем политическим и военным кругам Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между соответствующими пограничными органами обеих сторон.

Азербайджан привержен решению напряженности в регионе, и мы призываем противоположную сторону тоже предпринять соответствующие шаги для этого», - добавила глава пресс-службы МИД Азербайджана.