Китай пообещал Палестине поддержку

Китай поддержит Палестину и будет способствовать урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши, сообщается на сайте МИД Китая.

«Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем политического диалога», — цитирует РБК сообщение Вана И.

По словам Вана И, Китай полагает, что выход из конфликта способна обеспечить концепция двух государств для двух народов. В связи с этим Совет Безопасности ООН должен призвать Палестину и Израиль как можно скорее возобновить мирные переговоры на основе этой формулы, сообщили в МИД КНР.

Вооруженный конфликт между Израилем и Палестиной обострился в мае. Причиной послужили столкновения арабского населения и израильской полиции в Восточном Иерусалиме, которые начались после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. ХАМАС вмешался в ситуацию, что привело к взаимным ракетным обстрелам со стороны палестинских группировок в секторе Газа и израильской армии.