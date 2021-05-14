Стрельба в США: есть раненые

По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в Бронксе на севере Нью-Йорка. Об этом сообщила телекомпания NBC, пишет ТАСС.

По ее сведениям, инцидент произошел в 21:00 по местному времени. Одного из пострадавших полиция обнаружила на месте происшествия, еще четверо пришли самостоятельно в близлежащую больницу.

Точных данных об их состоянии не приводится, однако, как отмечает NBC, ранения у большинства из них не опасны для жизни. Информации о причинах стрельбы и потенциальных подозреваемых пока не поступало.