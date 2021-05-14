Офицер США рассказал о «засилье марксистов» в армии и был отстранен

По ее сведениям, Ломейер стал гостем одного из подкастов. В ходе разговора полковник рассказал ведущему о своей книге, основная идея которой сводится к тому, что марксистская идеология захватывает умы военных.

Полковник Космических сил США Мэттью Ломейер был отстранен от командования после того, как публично высказал мнение, что идеи марксизма становятся все более распространенными среди американских военных. Об этом сообщила телекомпания CNN.

«Порядка 10 месяцев назад я увидел концепции, которые, на мой взгляд, являются фундаментально несовместимыми и идущими вразрез с тем, чем Америка была, есть и должна быть. Это не было широко распространено в социальных сетях или по всей стране за последний год, но распространялось среди военных Соединенных Штатов. И я распознал, что эти концепции являются марксистскими по своей сути», - передает ТАСС слова американского полковника.

Впоследствии полковник был освобожден от командования своим подразделением. «Генерал Стивен Уиттинг, глава Командования космических операций, освободил полковника Мэттью Ломейера от руководства 11-й эскадрильей средств предупреждения о космическом нападении из-за утраты доверия и уверенности в его способности к управлению. Это решение было основано на недавних публичных комментариях, сделанных полковником Ломейером в недавнем подкасте», - сообщил CNN представитель Министерства обороны США, который добавил, что в отношении военного проводится расследование относительно того, являлись ли его слова "запрещенной идеологической политической активностью".

Проверяющие также изучат книгу Ломейера, которая уже поступила в массовую продажу.