15 мая на территории службы пограничного отряда «Гёйтепе» пограничных войск ГПС в районе погранзаставы близ села Гендере Ярдымлинского района Азербайджана трое неизвестных лиц во время незаконного пересечения государственной границы Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов не подчинились законным требованиям пограничников, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия, в результате чего погибли исполняющие служебные обязанности старший лейтенант Самир Эйвазов и младший прапорщик Фарид Алимов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, задержан нарушитель границы, гражданин Ирана Берги Гасанали Новруз оглу.

По факту в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1, 206.3.2, 234.4.1, 234.4.3, 318.1.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты 3 840 граммов марихуаны и 95 граммов метамфетамина, ввезенные нарушителями границы на территорию Азербайджана, 17 715 таблеток прегабалина с сильнодействующим веществом, гильзы от огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

В ходе следствия Берги Гасанали Новруз оглу был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.