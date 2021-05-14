Эмиссар Байдена проводит встречи в Израиле

Заместитель помощника госсекретаря США Хади Амр, курирующий израильско-палестинское направление, прибыл в Израиль. Как сообщает NEWSru.co.il, цель его визита – содействовать завершению нынешнего раунда конфликта между Израилем и ХАМАС.

Израильское радио Kan, не указывая деталей, сообщило,что министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с Хади Амром.

Также ожидаются встречи американского эмиссара с министром иностранных дел Габи Ашкенази и, возможно, и с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В Израиле считают, что его визит - начало американского давления на израильское руководство.

15 мая президент США Джо Байден вновь подтвердил право Израиля на самооборону. Он также выразил уверенность, что израильские действия носят пропорциональный характер. При этом глава американского государства заявил о необходимости снизить интенсивность атак, в первую очередь беспорядочных ракетных обстрелов жилых районов.

NEWSru.co.il напоминает, что вечером 15 мая Байден провел телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом. Согласно сообщению канцелярии Нетаниягу, тот поблагодарил собеседника за поддержку действий Израиля.