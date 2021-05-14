В Баку сотрудники отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны лица, занимающиеся кражами в транспорте и торговых точках, сообщили haqqın.az в пресс-службе МВД.

Согласно информации, задержаны ранее неоднократно судимые жительницы Сумгаита Дильшад Агамамедова и ее сестра Фарида. Стало известно, что женщины грабили пассажиров автобусов в Баку, а также совершали кражи в торговых объектах.

Чтобы не попасть на камеры, они покрывали головы платком. Воровки сдавали украденные мобильные телефоны в магазины в различных точках Баку.

Полицейские задержали и ранее судимого жителя Сумгаита Яшара Мамедли, который также обкрадывал пассажиров автобусов. У него были изъяты героин и украденные банковские карты.