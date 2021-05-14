Еще 50 профессионалов обучат в IBA Tech Academy

В процессе отбора около 1000 кандидатов подали заявки. Из них были отобраны 50 кандидатов на бесплатную и платную основу обучения в обоих направлениях. 20 студентов (из обеих групп), показавшие наивысшие результаты, были отобраны Международным банком Азербайджана, bp и его партнерами (SOCAR, TPAO, PETRONAS, MOL, LUKOIL, NICO, Equinor, INPEX, ExxonMobil, SGC, ITOCHU, ONGC, TOTAL и Eni) и получили возможность бесплатно обучаться в Академии.

IBA Tech Academy, учрежденная Международным банком Азербайджана, запускает прием заявок на новые учебные программы. На этот раз обучение будет проходить по направлениям «UI / UX дизайн» и «Цифровой маркетинг».

Методологическую поддержку деятельности Академии оказывает Израильско-Украинский образовательный центр DAN.IT. Специалисты с международным опытом проводят обучение по известной израильской методике TELEM. Образование, полученное в IBA Tech Academy, дает студентам не только профессиональные знания, но и помогает им в совершенствовании, развитии личности, а также умении презентовать себя и свои проекты. Ко всему прочему ведется работа по трудоустройству выпускников, хорошо проявивших себя во время обучения. На сегодняшний день IBA Tech Academy выпустила более 230 выпускников. Больше 70% из них работают в МБА и различных ведущих компаниях.

Цель МБА при создании такой Академии – поддержка подготовки профессиональных IТ-специалистов с учетом всех потребностей рынка труда нашей страны.

МБА открыл Академию с целью оказать поддержку в подготовке профессиональных IТ-специалистов и восполнить потребности рынка труда нашей страны. Более подробную информацию о программах можно найти здесь.

Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах МБА можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.