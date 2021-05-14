Минтруда о росте пенсий, пособий и социальных выплат
В январе-апреле 2021 года продолжилась динамика роста пенсий, пособий, стипендий и выплат по адресной социальной помощи, сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.
Государственным фондом социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения за указанный период населению было выплачено 2 миллиарда 25 миллионов манатов, что на 6,0%, или на 113,9 миллиона манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти социальные выплаты охватили в общей сложности 2 миллиона 350 тысяч человек.