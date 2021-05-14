В Дагестане 200 местных жителей пытались отбить задержанного у полиции
В Дагестане более двухсот местных жителей пытались отбить у полиции мужчину, которого задержали после наезда на сотрудника ДПС. Видео инцидента опубликовал официальный Instagram-аккаунт управления МВД по Республике Дагестан.
Согласно данным ведомства, 34-летний подозреваемый был неоднократно судим и уже лишался прав за вождение в нетрезвом виде.
"Двести жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предводителем толпы был ранее неоднократно судимый за кражу и хранение наркотических средств брат подозреваемого.
Как сообщили в СУ СК по Республике Дагестан, инцидент произошел накануне на автодороге Ботлих-Рахата-Беледи. Водитель Тойота Камри умышленно наехал на инспектора ДПС и скрылся. Против подозреваемого заведено уголовное дело.