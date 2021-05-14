Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 17 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается погода без осадков, утром местами слабый туман, умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-20, днем 25-30, в Баку ночью 17-19, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление - 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 40-45%.
В ряде горных районов Азербайджана завтра ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.
17 мая на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.