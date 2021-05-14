Израильский полковник Давид Мизрахи в интервью haqqin.az: «Началась новая война в Израиле - между арабскими и еврейскими кварталами»

Владимир Решетов, спецкор 13:31

Обострение арабо-израильского конфликта, за которым весь мир наблюдает в последнюю неделю, привлекает внимание безжалостными ракетными обстрелами, гибелью мирных жителей, разрушением подземных коммуникаций ХАМАС. Однако кадровый израильский военный, бывший военный атташе посольства Израиля в Польше, Чехии, Украине и Венгрии Давид Мизрахи представил ситуацию под своим углом зрения. - Если бы мне неделю назад кто-то сказал, что нас будут обстреливать, я бы не сильно удивился. В то же время, если бы мне сообщили, что жители Израиля, живущие в согласии десятки лет, восстанут друг против друга, я бы не поверил, - рассказывает полковник Давид Мизрахи.

По его мнению, куда более опасный конфликт разыгрывается на улицах израильских городов. Пребывание евреев в арабских кварталах и наоборот, арабов — в еврейских сейчас небезопасно. Однако во время длительных поездок миновать стороной такие районы практически невозможно. Полковник Мизрахи говорит, что если речь идет о военных действиях между ХАМАС и израильской армией, то вскоре стрельба прекратится. Но на фоне этого разворачивается более серьезный конфликт. Масс-медиа концентрируются на ракетах, а главная угроза поджидает на улицах. - Честно? Я уже пару дней намного пристальнее, чем в небо, всматриваюсь в дорогу и оглядываю тротуары перед собой, когда еду на автомобиле. Нынешнее противостояние между израильтянами — евреями и арабами — очень серьезное. Для нас это шок. Такой, как если бы в Польше поляки ежедневно конфликтовали с живущими рядом с ними украинцами. Или же вспыхнул конфликт между католиками и православными. Надо помнить, - говорит полковник Давид Мизрахи, - что евреи и арабы живут и работают бок о бок в стране на протяжении 70 лет. Большинство арабов не хотят покидать Израиль даже в случае возникновения палестинского государства. Еще пару дней назад мы вместе гуляли на свадьбах. Агрессивные люди есть и среди арабов, есть они и в стане евреев. Далее военный эксперт предрекает углубление эскалации конфликта. - Я живу между Хайфой и Тель-Авивом, неподалеку есть арабская деревня, в которой ежедневно делал покупки, - рассказывает Мизрахи. - Теперь я не представляю даже, что могу туда поехать. И такой же точки зрения придерживается большинство. В свою очередь, арабы избегают появляться в еврейских кварталах. Такая ситуация может продолжаться еще долго, считает он. Давид Мизрахи, будучи в поездках по Израилю, не имеет возможности пересекать районы, населенные арабами. Как он говорит, евреи и арабы десятилетиями жили в мире и согласии, и эти населенные территории сильно перемешаны. - Возвращаясь домой из Тель-Авива, я поминутно пересекал арабские деревушки. Однако на этой неделе предпочел ехать засветло, хотя до этих событий обычно спокойно приезжал уже в темноте.

Годами я повторял знакомым, что улицы израильских городов — одни из самых безопасных в мире. Если честно, то они безопаснее варшавских. Но теперь можно сказать — были. Потому что сегодня мы уже не можем прогуливаться по ним ночью. Именно это стало для нас настоящим шоком, а не бомбардировки. Летающие над головой ракеты, это очевидно, нечто ненормальное и страшное. Но мы к этому привыкли. С 80-х годов действует закон, согласно которому в каждом доме, в квартире должна быть одна комната без окон, как убежище. Мои родные в Тель-Авиве уже пару дней спят в такой комнате, чтобы не бегать в бомбоубежище каждый раз, когда завоет сирена. Это страшно, конечно, но для нас нет в этом ничего необычного. В отличие от ситуации на улицах. На вопрос, если в секторе Газа станет спокойно, что будет с внутренним конфликтом, полковник ответил: - В отличие от сектора Газа, это отдельный конфликт. И потому мне трудно ответить, что произойдет. Армия не может вмешиваться, так как, согласно закону, только полиция имеет право пресекать беспорядки и столкновения среди гражданского населения. А полиция сейчас не слишком хорошо справляется, поскольку не была готова к подобному развитию ситуации. Как евреям, так и арабам, живущим рядом, есть что терять, у нас идентичный уровень жизни. А в секторе Газа все иначе — там большинство населения живет в крайней бедности. Как евреи, так и арабы воспользуются политической нестабильностью в стране. Мы с ней боремся вот уже два года, и результатом этого, в том числе, стали беспорядки внутри Израиля. Израильский военный полностью исключает вероятность наземной операции армии в Газе.