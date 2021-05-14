В Геранбое обезврежены грабители
Сотрудники Геранбойского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия, в результате которых были задержаны лица, подозреваемые в совершении кражи в селе Болуслу, сообщили haqqın.az в гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
В ходе проведенного расследования было установлено, что житель Гянджи Кямран Мамедов, войдя в сговор со своими знакомыми - ранее судимыми Гудратом Джафаровым и Русланом Мамедовым, проник в принадлежащий близкому родственнику частный дом и похитил оттуда 2 000 манатов и ювелирные изделия на 2 350 манатов.
Задержанные признались в содеянном. Проводится расследование.