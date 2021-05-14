Депутат Рази Нуруллаев: «Надо создавать государственные атрибуты Зангезура»

«Заявления, предпринятые политическими и военными кругами Армении, в том числе диаспорой, противоречат принципам единства, добрососедства и сотрудничества между народами. Сколько бы азербайджанская сторона ни предпринимала конструктивных шагов, армянская сторона продолжает углублять конфронтацию. На самом же деле они должны извиниться за тридцатилетнюю оккупацию азербайджанских земель и разрушение наших городов и сел». Об этом haqqin.az заявил председатель партии «Национального фронта Азербайджана», депутат Рази Нуруллаев.

«К сожалению, вместо этого они проводят политику лжи и клеветы, превратили такое государство, как Франция, в инструмент своих коварных планов. Мы им неоднократно протягивали руку дружбы. Заявления о сотрудничестве и совместном проживании неоднократно звучали и на уровне президента Ильхама Алиева. Армения же игнорирует это. Умы армян отравлены, их превратили в проводников этой политики.

По всей видимости, нам придется решать вопросы Зангезурского коридора путем силы, так же как военным путем мы решили карабахский конфликт.

Армения выдвигает территориальные претензии к Азербайджану, но нынешняя территория Армении является древней азербайджанской землей. Азербайджанское государство должно выдвинуть территориальные претензии к Зангезуру и Гейча, а также предпринять необходимые юридические шаги. В связи с этим уже предприняты некоторые шаги, но это должно осуществляться на государственном уровне, чтобы поставить Армению перед фактом. Пока мы будем ждать, что они одумаются и станут спокойными соседями, пройдет слишком много времени, и у них снова разыграется аппетит.

Пока не поздно, нужно начать создавать государственные атрибуты Зангезура и Гейча или же поддержать уже имеющиеся организации», - сказал Рази Нуруллаев.