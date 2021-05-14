В Турции разработали мини-ракеты для беспилотников

Специалисты турецкой оборонной компании Troy Teknoloji Savunma разработали новую мини-ракету для БПЛА и беспилотных наземных транспортных средств, сообщает «Анадолу».

Новым 40 мм управляемым и неуправляемым боеприпасом могут быть оснащены беспилотные летательные аппараты с ограниченной полезной нагрузкой. Мини-ракета предназначена для использования в ходе антитеррористических операций в Турции и за ее пределами, в том числе в городской среде.

Для запуска мини-ракет длиной в 170 мм создан 550 мм пусковой механизм. Масса мини-ракеты вместе с одноразовым пусковым механизмом составляет 500 грамм. На БЛА можно разместить до 6 ракет. Максимальная дальность поражения мини-ракеты составляет 2 км, эффективная дальность - 100-500 метров.

Противопехотная боеголовка эффективна в радиусе 12 метров. Бронебойность соответствует 2 по стандарту STANAG 4569. Боеприпас прост в эксплуатации, экономичен по сравнению с аналогами и является всецело отечественной разработкой.