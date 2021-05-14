Совбез ООН обсудит ситуацию в Израиле

Совет Безопасности ООН проведет заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

На заседании Совбеза ООН планируют выступить министры иностранных дел Египта и Иордании, а также представитель Палестины и посол Израиля Гилад Эрдан.

Ранее на этой неделе Совбез ООН уже провел два заседания по вопросу обострения израильско-палестинского конфликта. Но какого-либо решения принять не удалось.