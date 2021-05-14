Азербайджанские депутаты едут в Италию

Делегация во главе с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой будет находиться в Италии с официальным визитом с 17 по 19 мая.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Милли Меджлиса, в состав делегации вошли председатель парламентского комитета Таир Миркишили, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Италией Азер Керимли, депутаты Гудрат Гасангулиев, Эльнур Аллахвердиев, Агия Нахчыванлы, Афет Гасанова, руководитель Аппарата парламента Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

В ходе визита председатель Милли Меджлиса проведёт встречи с председателями обеих палат парламента Италии, а также с министром иностранных дел этой страны. На встречах состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития межпарламентских связей.

Также запланированы встречи азербайджанской делегации с членами группы дружбы с Азербайджаном в итальянском парламенте и Ассоциации дружбы Италия - Азербайджан.