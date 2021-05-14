Продолжающаяся более года пандемия коронавируса оказала разрушительное воздействие на большинство отраслей во всем мире, в том числе в Азербайджане. С другой стороны, из-за ослабления туристического сектора, закрытия рабочих мест в период жесткого карантина, снижения доходов населения особенно пострадали сферы услуг.

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» провело ряд мероприятий с целью оказания помощи пострадавшим в результате пандемии отраслям и субъектам, а также для поддержки развития бизнеса. Так, арендаторы, осуществляющие деятельность на территории Ичеришехер, использующие имущество, принадлежащее государству, то есть находящееся на балансе Управления заповедника, были полностью освобождены от ежемесячных арендных платежей в пик пандемии - с марта прошлого года по февраль текущего года. Были освобождены от ежемесячных платежей 35 объектов общественного питания, 50 продовольственных и непродовольственных магазинов, в том числе и торговые центры, 12 субъектов различных сфер деятельности и услуг. Кроме того, в этой сфере в феврале этого года была предоставлена 50%-ная скидка, в марте – 25%-ная скидка на ежемесячные платежи по арендным договорам.

Льготы, предоставляемые Управлением, помогли устранить ущерб в различных сферах деятельности и услуг, а также способствовали экономическому восстановлению.

Рахиль Гасымов, владелец одного из ресторанов, работающих на территории Ичеришехер, сообщил haqqin.az, что из-за закрытия границ поток туристов сократился, в результате чего они потеряли часть клиентов. В такой период льготы, предоставляемые Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», снизили ущерб, с которым они сталкиваются, и помогли возродить их бизнес.

«В период жесткого карантина мы были полностью освобождена от арендной платы. В декабре и январе мы не платили за аренду. В феврале нам сделали 50%-ную скидку, а в марте – 25%-ную. И сейчас нам предоставлены определенные льготы. Это самая большая помощь, которую нам, предпринимателям, можно оказать», - сказал бизнесмен.

Владелец ресторана отметил, что сейчас их основными клиентами являются местные жители. Предприниматель надеется на то, что с улучшением погоды дела пойдут лучше.