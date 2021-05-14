Эмираты вскружили голову Вашингтона деньгами наш циничный мир
Немногие государства оказали столь решающее влияние на политическую эволюцию Ближнего Востока и Северной Африки, сколь это сделали Объединенные Арабские Эмираты. Во многом благодаря тому, что сумели выстроить стратегию «умной силы» в отношении США и в итоге получить от этого максимум бонусов.
В конце января нынешнего года Вашингтон объявил, что приостанавливает реализацию сделки о поставке новейших вооружений, включая F-35, в Эмираты. Как говорилось в официальном заявлении Белого дома, «для более внимательного изучения её отдельных аспектов». А уже 14 апреля было объявлено, что сделка возобновляется, никаких препятствий для неё нет. В офисах американских лоббистов, работающих с Эмиратами, открывали шампанское…
Успех, что и говорить, впечатляющий. С Эр-Риядом у Демократической партии США и администрации Байдена постоянно присутствует некая недосказанность и напряжённость. А вот с Эмиратами, которые в достижении средств тоже особо «гуманитарными подходами» не заморачиваются, этого нет. И самое время поговорить о том, почему же так получается.
«Деньги, деньги и ещё раз – деньги», - говорил Наполеон о том, что нужно для успеха в войне и политике. «Участие Абу-Даби в экономике США оказалось более существенным, чем было принято считать ранее», - пишет исследователь этого вопроса Колин Пауэрс. И действительно, с инвестициями в США работают два суверенных эмиратских фонда - Mubadala, стоимостью от 230 до 250 миллиардов долларов, и Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), портфель которой оценивается в размере от 580 до 820 миллиардов долларов.
Так вот, инвестиции Mubadala в американскую экономику составляют 38% от общего объёма, у ADIA - от 35 до 50%. То есть в конечном итоге, как считают эксперты, «стоимость портфеля инвестиций, контролируемого Эмиратами в США, составляет от 250 до 500 миллиардов долларов».
И это не считая оружейных контрактов, объем которых к нынешнему году приблизился к почти семи миллиардам долларов, что делает Эмираты третьим по величине клиентом американского военно-промышленного комплекса. Где уж тут место для политических разногласий, попробуй тронь эти связи в угоду неким «либеральным ценностям» - свои же однопартийцы руки поотрывают.
Но и это ещё не всё, поскольку активно работает Юсеф аль-Отайба, посол Эмиратов в США и «один из самых влиятельных дипломатов в Вашингтоне», как пишут о нем американские масс-медиа. Именно он координирует деятельность лоббистов ОАЭ в США, нанимая самые успешные конторы, именно он ставит перед ними задачи, выполнение которых щедро оплачивается.
Юсеф аль-Отайба, кстати, был одним из первых эмиссаров монархий Залива, которые поняли, что к власти придут именно демократы и Байден. А потому нужно сосредоточить усилия на установлении связей именно с Демократической партий, вопреки сложившейся традиции тесного сотрудничества с республиканцами.
Классическое «не складывать яйца в одну корзину» дало в итоге блестящий результат. Вглядимся в эти лица: глава Пентагона Ллойд Остин в период работы членом наблюдательного совета оборонного подрядчика Raytheon Technologies – был тесно связан с контрактами ОАЭ и сумел неплохо пополнить свой банковский счёт от эмиратских заказов. Бретт Макгерк, координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке, имеет комфортные рабочие отношения, в том числе – и в коммерческом плане, с Абу-Даби на протяжении многих лет. Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф является бывшим послом в ОАЭ и имеет тесные контакты с тамошними элитами.
Это далеко не полный список, но и его вполне достаточно для того, чтобы понять: Эмираты создали в США крайне эффективный механизм обслуживания и проведения своих интересов. И тем самым очень качественно подстраховались от любых неожиданностей со стороны Вашингтона. Байден по отношению к Абу-Даби будет делать то, что ему рекомендуют советники и руководство Демократической партии. А они уже давно самым тесным образом связаны с Эмиратами.