Немногие государства оказали столь решающее влияние на политическую эволюцию Ближнего Востока и Северной Африки, сколь это сделали Объединенные Арабские Эмираты. Во многом благодаря тому, что сумели выстроить стратегию «умной силы» в отношении США и в итоге получить от этого максимум бонусов.

В конце января нынешнего года Вашингтон объявил, что приостанавливает реализацию сделки о поставке новейших вооружений, включая F-35, в Эмираты. Как говорилось в официальном заявлении Белого дома, «для более внимательного изучения её отдельных аспектов». А уже 14 апреля было объявлено, что сделка возобновляется, никаких препятствий для неё нет. В офисах американских лоббистов, работающих с Эмиратами, открывали шампанское…

Успех, что и говорить, впечатляющий. С Эр-Риядом у Демократической партии США и администрации Байдена постоянно присутствует некая недосказанность и напряжённость. А вот с Эмиратами, которые в достижении средств тоже особо «гуманитарными подходами» не заморачиваются, этого нет. И самое время поговорить о том, почему же так получается.

«Деньги, деньги и ещё раз – деньги», - говорил Наполеон о том, что нужно для успеха в войне и политике. «Участие Абу-Даби в экономике США оказалось более существенным, чем было принято считать ранее», - пишет исследователь этого вопроса Колин Пауэрс. И действительно, с инвестициями в США работают два суверенных эмиратских фонда - Mubadala, стоимостью от 230 до 250 миллиардов долларов, и Инвестиционное управление Абу-Даби (ADIA), портфель которой оценивается в размере от 580 до 820 миллиардов долларов.

Так вот, инвестиции Mubadala в американскую экономику составляют 38% от общего объёма, у ADIA - от 35 до 50%. То есть в конечном итоге, как считают эксперты, «стоимость портфеля инвестиций, контролируемого Эмиратами в США, составляет от 250 до 500 миллиардов долларов».