У «Азеригаз» более 5 000 новых абонентов

В апреле 2021 года в ПО «Азеригаз» зарегистрировано 5 885 новых абонентов. Из них 3 995 приходится на Баку, Абшерон и Сумгаит, а 1 890 на регионы. За четыре месяца этого года в секторе населения зарегистрировано 31 429 новых абонентов, сообщили haqqın.az в пресс-службе объединения.

Таким образом, число абонентов, обеспеченных природным газом в стране, сравнялось с 2 миллионами 358 тысячами 910. В эту статистическую цифру входят 918 440 абонентов по городу Баку и 1 миллион 440 тысяч 470 - по регионам.