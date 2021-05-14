Экс-советница Рейгана попросила у Путина гражданство России

Бывшая сотрудница Госдепа, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, отметив, что это будет для нее честью.

По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела, передает РИА Новости.

«Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor (предатель). Я человек, который против Америки», – призналась Масси.

Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.