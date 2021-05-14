Еще семь автобусных маршрутов в Баку переходит на безналичную оплату

Продолжается внедрение безналичных платежей в пассажироперевозках. В соответствии с поручением главы государства уже удалось сделать прозрачным 35% общего оборота маршрутной сети столицы. Это очень эффективно с точки зрения увеличения налоговых платежей, оформления трудовых отношений, улучшения социального благополучия водителей и других работников, сообщили haqqın.az в Бакинском транспортном агентстве .

Система безналичных платежей важна для решения таких важных вопросов, как безопасность пассажирских перевозок, а также оказывает положительное влияние на структурные и качественные изменения в развитии предпринимательства в этом секторе. В настоящее время услугами системы безналичной оплаты ежедневно пользуются около 600 тысяч пассажиров.

C 17 по 20 мая к единой системе безналичной оплаты стоимости проезда будут интегрированы автобусы еще 7 маршрутных линий:

17.05.2021 года – маршруты №29 и 81;

18.05.2021 года – маршруты №71 и 83;

19.05.2021 года – маршруты №53 и 66;

20.05.2021 года – маршрут №31.

После этого проезд в указанных автобусах будет оплачиваться через «BakıKart» и общее число маршрутов, интегрированных к системе «BakıKart», достигнет 60.

Работа по переходу на безналичную систему оплаты продолжается и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Информация об этом будет предоставлена заранее.