Последний бой Левона Тер-Петросяна: Лозунг "Карабах - это Армения" стал концом Армении

«Если будет принято решение участвовать в выборах, то список, естественно, возглавлю я. Присутствие Конгресса в парламенте необходимо хотя бы для того, чтобы в атмосфере повсеместной какофонии, как я уже отмечал, луч здравого смысла не погас», - заявил он.

Экс-президент Армении отметил, что он выступит кратко, поскольку еще не полностью выздоровел. В качестве формата выступления он избрал самоинтервью. Первый вопрос, который задал себе Левон Тер-Петросян, в чем истинная причина поражения в Карабахской войне.

«Мы сами привлекли поражение на свою голову вследствие авантюрной и безответственной политики властей, проводимой на протяжении последних 23 лет. Основа поражения была заложена в 1998 году на ложной вере в возможность сохранения статус-кво и принципе не уступать ни пяди земли. А завершение поражения объявил Никол Пашинян своим провокационным заявлением «Карабах- это Армения и точка». И это стало концом Армении, концом Карабаха. В течение 23 лет наши власти не учитывали три важнейших фактора реалистичной политики: баланс сил, наличие или отсутствие союзников и, самое главное, необратимость времени. Истина состоит в том, что если что-то возможно сегодня, это не обязательно будет возможным завтра. Это очень простая вещь, которую наши власти не понимали, это азбука политики.

Иными словами, на протяжении 23 лет наши власти вели себя, как азартные игроки, делая новые ставки, пытаясь выиграть больше, и поэтому теряя то, что они уже выиграли. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что намерен подготовить обширную статью, посвященную этой проблеме», - сказал Левон Тер-Петросян.