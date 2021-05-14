Израиль рассказал о погибших и раненых в конфликте с Палестиной

В результате атак сектора Газа погибли десять израильтян, около 50 тяжело ранены, сообщил на брифинге командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.

«Десять человек погибли, я не знаю точного количества, но около 50 серьезно ранены и сотни человек пострадали за нынешний раунд эскалации»,— приводит РИА Новости перевод слов израильского генерала.

Конфликт между Израилем и контролирующими сектор Газа палестинскими движениями начался 10 мая после столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.