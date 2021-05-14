Марин Ле Пен заподозрили в создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте

Во Франции расследуется возможное мошенничество, связанное с созданием фиктивных рабочих мест в Европарламенте. В организации мошеннической схемы подозревают лидера политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Расследование длилось пять лет, сообщает издание Le Journal du Dimanche.

По мнению следствия, «через руководство партии была организована мошенническая система присвоения средств посредством создания фиктивной работы в качестве помощников парламентариев». В итоге был нанесен ущерб на сумму €6,8 млн.

Родольф Босселут, адвокат Марин Ле Пен, сообщил, что его клиент «никогда не создавала мошенническую систему». «Все парламентские помощники Европейского парламента, упомянутые в документе, работали в то или иное время»,— заявил адвокат.