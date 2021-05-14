В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 472 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 122 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров Азербайджана в воскресенье, 16 мая.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 11 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 329 843 случая заражения коронавирусом, из этого числа 314 900 человек благополучно прошли лечение, 4 779 пациентов клиник скончались. Лечение 10 164 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в Азербайджане проведено 3 384 053 теста на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8 374 - за минувшие сутки.