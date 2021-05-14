Тер-Петросян о Зангезуре: Армянского государства больше нет!
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян после съезда Армянского национального конгресса затронул ситуацию в Зангезуре.
«Сегодня все говорят о Сюнике. У нас должна была быть страна, чтобы подобного не произошло», - сказал экс-президент Армении, отвечая на вопрос журналиста издания «Грапарак».
Тер-Петросян отметил, что у армян еще нет государства.
На вопрос, когда оно будет, экс-президент ответил: «Сделайте правильный выбор, тогда будет».