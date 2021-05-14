Историк: доминированию США в мире пришел конец

США больше не в состоянии конкурировать с Россией и Китаем одновременно, из-за чего можно говорить об образовании триполярного мира. Таким мнением с канадской франкоязычной ежедневной газетой Le Devoir поделился историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол.

Как отмечает историк, несмотря на попытки США противостоять растущему влиянию Китая, Пекин уже давно превратился в двигатель мировой экономики и стал ведущим партнером десятков стран. Это, по мнению Сола, выставляет заокеанских соседей в невыгодном свете, так как они не могут предложить ничего, кроме статус-кво, передает РИА Новости.

В то же время "отвергнутая Западом" Россия находит все больше преимуществ в укреплении сотрудничества и сближении с Поднебесной, что, по замечанию автора, вселяет в США страх "формирования большой Евразии", которая положит конец доминированию американцев.

По мнению Сола, неспособность Вашингтона противостоять двум силам одновременно позволяет утверждать о конце однополярного мира.