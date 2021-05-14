Шушу и Карабах показали и в Дубае фото
На Международной выставке индустрии туризма в Дубае (Arabian Travel Market-2021), открывшейся 16 мая, впервые в период пандемии представлен туристический потенциал Азербайджана, в том числе Карабаха и города Шуша.
Как сообщил главный исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, при совместной организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана в выставке принимают участие девять местных партнеров, представляющих сектор туризма, включая ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Заместитель главного исполнительного директора Бюро по туризму Бахруз Аскеров отметил, что выставка является хорошей платформой для продвижения Карабаха в качестве нового туристического направления.
По его словам, участники и посетители Arabian Travel Market-2021 проявляют большой интерес к Карабахскому региону.
На международной выставке, организованной в условиях пандемии, Азербайджан представлен национальной экспозицией на площади 100 квадратных метров.
Посетители выставки информируются о туристическом потенциале освобожденных территорий, работе, проделанной в Азербайджане во время пандемии, существующих и разрабатываемых туристических продуктах и новых туристических предложениях.
Отметим, что выставку, которая продлится до 19 мая и где представлено более 2 500 участников, уже посетили около 39 тысяч человек из разных стран.