На Международной выставке индустрии туризма в Дубае (Arabian Travel Market-2021), открывшейся 16 мая, впервые в период пандемии представлен туристический потенциал Азербайджана, в том числе Карабаха и города Шуша.

Как сообщил главный исполнительный директор Бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, при совместной организации Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана в выставке принимают участие девять местных партнеров, представляющих сектор туризма, включая ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и Международный аэропорт Гейдар Алиев.