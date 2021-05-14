В Баку отчитались об изъятии 175 килограммов наркотиков

В I квартале 2021 года правоохранительными органами был выявлен 31 факт контрабандного ввоза на территорию страны наркотиков и психотропных веществ, по этим фактам изъято из незаконного оборота 175 килограммов 847,482 грамма наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщили haqqın.az в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 71 из выявленных преступлений было совершено группой лиц, по этим фактам из незаконного оборота было изъято 431 килограмм 475,208 грамм наркотиков.

По сравнению с I кварталом 2020 года за аналогичный период нынешнего года из незаконного оборота было изъято на 656 килограмм 945,417 грамм больше наркотиков.