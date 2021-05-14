Нетаньяху собрал генералов
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в воскресенье в комплексе Минобороны еврейского государства в Тель-Авиве оперативное совещание с участием министра обороны Бени Ганца, начальника Генштаба израильской армии Авива Кохави, глав Совета нацбезопасности страны, разведок ШАБАК и "Моссад", сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр проводит в эти минуты оперативное совещание с министром обороны, начальником Генерального штаба, главами ШАБАК, "Моссад" и СНБ в комплексе "Кирия" (комплекс зданий Минобороны – ред.) в Тель-Авиве", - говорится в заявлении.