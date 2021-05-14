Израиль хочет остановить ХАМАС "раз и навсегда"

Израиль намерен предпринять все "необходимые шаги", чтобы обеспечить безопасность своих граждан и "остановить агрессию ХАМАС раз и навсегда". Об этом заявил постоянный представитель Израиля при ООН, посол Израиля в США Гилад Эрдан, выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому урегулированию. Встреча проходит по видеосвязи, передает ТАСС.

"Сейчас ситуация обстоит таким образом - на нас идет массированное, ничем не спровоцированное нападение ХАМАС, - сказал он. - Оно началось не из-за каких-то инцидентов с участием Израиля, но из-за внутренней политической борьбы между палестинцами. Это нападение заставило Израиль защищать своих граждан и нанести удар по машине террора ХАМАС, чтобы остановить их агрессию раз и навсегда".

Дипломат подчеркнул, что Израиль предпримет "все необходимые шаги" для защиты своих граждан.

Израиль считает, что Совет Безопасности ООН должен осудить действия контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС и призвать к демилитаризации палестинского прибрежного анклава, сказал Эрдан.

"Если вы решите избежать осуждения ХАМАС, это приведет к усилению радикальных группировок, которые открыто призывают к уничтожению Израиля", - отметил дипломат.

"Но сегодня вы можете избрать другой путь: вы можете осудить движение ХАМАС, а также поддержать героические усилия Израиля, разрушающего террористическую инфраструктуру, - добавил он. - Вы можете поддержать более мирное будущее, настояв на демилитаризации сектора Газа".