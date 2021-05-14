Глава БТА анонсировал Неделю безопасного движения в Баку

С 17 по 23 мая по инициативе ООН пройдет 6-я глобальная Неделя безопасности дорожного движения. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил глава Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

Глава БТА отметил, что в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения в столице будет организован ряд мероприятий. Будут проводиться мероприятия, связанные с мобильностью, доступностью и безопасностью города Баку.

Отметив, что Баку для всех, Вюсал Керимли подчеркнул необходимость ограничения скорости в населенных пунктах до 30 км/ч.