Израиль уничтожил офис спецслужбы ХАМАС

Израильские истребители нанесли в воскресенье удары по офису службы внутренней безопасности ХАМАС в секторе Газа и шахте тоннеля радикалов, в котором находилось оборудование военного назначения, в южной части палестинского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по офису, принадлежащему службе внутренней безопасности ХАМАС, который использовался в террористических целях. Израильские истребители также поразили шахту тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе добавили, что "в тоннеле находилось военное оборудование и он располагался рядом с детским садом, мечетью и больницей".

"Армия Израиля заблаговременно предупредила гражданских лиц, чтобы дать им достаточно времени для эвакуации с места. Это еще раз доказывает, что террористическая организация ХАМАС намеренно размещает свои военные объекты в центре густонаселенных гражданских районов", - говорится в заявлении военных.