Тяжелое ДТП в Агджабеди: есть погибшие и раненые
Тяжелое ДТП произошло на территории села Хусюлю в Агджабединском районе. Автомобиль марки ВАЗ-2106 потерял управление и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги, сообщает АПА.
В результате аварии водитель и один из пассажиров автомобиля скончались на месте происшествия, а 3 других пассажира в тяжелом состоянии были госпитализированы в Агджабединскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование. Личности погибших и раненых уточняются.