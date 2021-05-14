По Израилю выпущено почти три тысячи ракет

Палестинские радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по израильским городам 2 968 ракет, 439 из них упали в самом анклаве, не перелетев границу, что привело к смерти около 20 палестинцев. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба израильской армии.

"С начала недели группировки ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили по Израилю 2 968 ракет. 439 из этих ракет дали осечку и разорвались в секторе Газа, в результате чего погибли около 20 палестинцев", - говорится в заявлении военных.