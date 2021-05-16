Азербайджанцы открыли фешенебельный ресторан в центре Вены?

Издание отмечает, что высококачественные материалы, стильные световые инсталляции и современный дизайн показывают, что речь идет о ресторане премиум-класса. В статье про ресторан The Tree говорится, что до сих пор неизвестно, кто его владелец и вообще все, что связано с этим объектом, окутано тайной. Издание отмечает, что для ресторана такого уровня не характерно отсутствие какой-либо маркетинговой и рекламной компании. А у ресторана The Tree нет никакой рекламы ни в СМИ, ни в соцсетях.

«Проект такого масштаба должен иметь гораздо больше 4 лайков на Facebook и 11 подписчиков в Instagram. Видео и последняя запись на странице ресторана в Facebook были размещены 28 сентября 2020 года. С тех пор все тихо. И только на дверях ресторана вы можете прочитать, что он скоро откроется», - отмечает специализированное издание.