Азербайджанцы открыли фешенебельный ресторан в центре Вены?
В центре Вены готовится открыться фешенебельный ресторан The Tree. Как сообщил изданию Gastronews.wien источник, здание принадлежит бизнесменам из Азербайджана, но неизвестно кому принадлежит новый ресторан.
Издание отмечает, что высококачественные материалы, стильные световые инсталляции и современный дизайн показывают, что речь идет о ресторане премиум-класса. В статье про ресторан The Tree говорится, что до сих пор неизвестно, кто его владелец и вообще все, что связано с этим объектом, окутано тайной. Издание отмечает, что для ресторана такого уровня не характерно отсутствие какой-либо маркетинговой и рекламной компании. А у ресторана The Tree нет никакой рекламы ни в СМИ, ни в соцсетях.
«Проект такого масштаба должен иметь гораздо больше 4 лайков на Facebook и 11 подписчиков в Instagram. Видео и последняя запись на странице ресторана в Facebook были размещены 28 сентября 2020 года. С тех пор все тихо. И только на дверях ресторана вы можете прочитать, что он скоро откроется», - отмечает специализированное издание.