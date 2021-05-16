Минск намерен добиваться признания геноцида белорусов в годы войны

Беларусь в ближайшее время планирует представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Об этом заявил в воскресенье генеральный прокурор страны Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь-1".

"В ближайшее время мы планируем представить в международный трибунал достаточный объем доказательств для того, чтобы начать в установленном порядке процедуру официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны", - сказал он, не уточнив конкретно, что это будет за инстанция.

По словам Шведа, по первым результатам расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны "предварительно можно сделать предположение, что официальные данные о количестве уничтоженного мирного населения будут значительно выше". Для расследования уголовного дела Генпрокуратура Беларуси развернула масштабную работу: раскопки, поиски свидетельств и опрос очевидцев, изучение архивных материалов с привлечением известных специалистов-историков.